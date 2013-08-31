Матч завершен
Эвиан
Гайар
2:1
Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 4 тур

Лига 1,

4 тур

Франция
31 авг. 2013, 15:00 МСК
31.08.2013, 15:00 МСК
суббота
Составы