Матч завершен
Эвиан
Гайар
1:1
Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 3 тур

Лига 1,

3 тур

Франция
24 авг. 2012, 21:45 МСК
24.08.2012, 21:45 МСК
пятница
Составы