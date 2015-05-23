Эвиан

Гайар
Подписаться
Сайт
Страна
Франция
Стадион
Парк де Спортс
Лента
Состав
Таблица
Результаты

Таблица

И В Н П Мячи Очки
16
Лорьян
38 12 7 19 44:50 43
17
Тулуза
38 12 6 20 43:64 42
18
Эвиан
38 11 4 23 41:62 37
19
Метц
38 7 9 22 31:61 30
20
Ланс
38 7 8 23 32:61 29
Подробнее
Результаты
23.05.2015 23 мая 2015 сб 22:00
Кан
3 : 2
Эвиан
23.05.2015 23 мая 2015 сб 22:00
38 тур
Кан
3
Эвиан
2
Франция. Лига 1 , 38 тур
16.05.2015 16 мая 2015 сб 22:00
Эвиан
1 : 2
Сент-Этьен
16.05.2015 16 мая 2015 сб 22:00
37 тур
Эвиан
1
Сент-Этьен
2
Франция. Лига 1 , 37 тур
09.05.2015 09 мая 2015 сб 21:00
Эвиан
2 : 3
Реймс
09.05.2015 09 мая 2015 сб 21:00
36 тур
Эвиан
2
Реймс
3
Франция. Лига 1 , 36 тур
02.05.2015 02 мая 2015 сб 18:00
Лион
2 : 0
Эвиан
02.05.2015 02 мая 2015 сб 18:00
35 тур
Лион
2
Эвиан
0
Франция. Лига 1 , 35 тур
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 21:00
Эвиан
1 : 2
Бастия
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 21:00
34 тур
Эвиан
1
Бастия
2
Франция. Лига 1 , 34 тур
Подробнее