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Эвиан
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Результаты
Таблица
И
В
Н
П
Мячи
Очки
16
Лорьян
38
12
7
19
44:50
43
17
Тулуза
38
12
6
20
43:64
42
18
Эвиан
38
11
4
23
41:62
37
19
Метц
38
7
9
22
31:61
30
20
Ланс
38
7
8
23
32:61
29
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Результаты
23.05.2015
23 мая 2015
сб
22:00
Кан
3 : 2
Эвиан
23.05.2015
23 мая 2015
сб
22:00
38 тур
Кан
3
Эвиан
2
Франция. Лига 1 , 38 тур
16.05.2015
16 мая 2015
сб
22:00
Эвиан
1 : 2
Сент-Этьен
16.05.2015
16 мая 2015
сб
22:00
37 тур
Эвиан
1
Сент-Этьен
2
Франция. Лига 1 , 37 тур
09.05.2015
09 мая 2015
сб
21:00
Эвиан
2 : 3
Реймс
09.05.2015
09 мая 2015
сб
21:00
36 тур
Эвиан
2
Реймс
3
Франция. Лига 1 , 36 тур
02.05.2015
02 мая 2015
сб
18:00
Лион
2 : 0
Эвиан
02.05.2015
02 мая 2015
сб
18:00
35 тур
Лион
2
Эвиан
0
Франция. Лига 1 , 35 тур
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:00
Эвиан
1 : 2
Бастия
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:00
34 тур
Эвиан
1
Бастия
2
Франция. Лига 1 , 34 тур
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