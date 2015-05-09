Матч завершен
Эвиан
Гайар
2:3
Матч завершен
Реймс
Реймс
Лига 1, 36 тур

Лига 1,

36 тур

Франция
9 мая 2015, 21:00 МСК
9.05.2015, 21:00 МСК
суббота
Составы