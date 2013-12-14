Матч завершен
Эвиан
Гайар
1:1
Матч завершен
Реймс
Реймс
Лига 1, 18 тур

Лига 1,

18 тур

Франция
14 дек. 2013, 22:00 МСК
14.12.2013, 22:00 МСК
суббота
Составы