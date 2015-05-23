Матч завершен
Кан
Кан
3:2
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Лига 1, 38 тур

Лига 1,

38 тур

Франция
23 мая 2015, 22:00 МСК
23.05.2015, 22:00 МСК
суббота
Составы