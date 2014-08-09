Матч завершен
Эвиан
Гайар
0:3
Матч завершен
Кан
Кан
Лига 1, 1 тур

Лига 1,

1 тур

Франция
9 авг. 2014, 22:00 МСК
9.08.2014, 22:00 МСК
суббота
Составы