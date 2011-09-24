Матч завершен
Эвиан
Гайар
2:4
Матч завершен
Кан
Кан
Лига 1, 8 тур

Лига 1,

8 тур

Франция
24 сент. 2011, 20:00 МСК
24.09.2011, 20:00 МСК
суббота
Составы