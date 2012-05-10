Матч завершен
Эвиан
Гайар
1:3
Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 34 тур

Лига 1,

34 тур

Франция
10 мая 2012, 22:00 МСК
10.05.2012, 22:00 МСК
четверг
Составы