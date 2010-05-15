Матч завершен
Лацио
Рим
Хитцльшпергер 16
Флоккари 45
Брокки 53
3:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
Ди Натале 30
Серия А, 38 тур

Серия А,

38 тур

Италия
15 мая 2010, 21:45 МСК
15.05.2010, 21:45 МСК
суббота
Составы
Лацио
мин
0
Берни
Томмазо Берни
90
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Андре Диас
Андре Диас
90
0
Скалони
Лионель Скалони
90
0
Брокки
Кристиан Брокки
53'
53'
89
0
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
16'
16'
90
0
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
0
Рокки
Томмазо Рокки
66
0
Дель Неро
Симоне Дель Неро
74
0
Флоккари
Сержио Флоккари
45'
45'
90
Запасные
0
Диаките
Модибо Диаките
0
Стендардо
Гульермо Стендардо
0
Фирмани
Фабио Фирмани
0
Баронио
Роберто Баронио
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
0
Сарате
Мауро Сарате
Удинезе
мин
0
Ромо
Рафаэль Ромо
90
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
71
0
Домицци
Маурицио Домицци
90
0
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
90
0
Пепе
Симоне Пепе
80
0
Асамоа
Квадво Асамоа
90
0
Исла
Маурисио Исла
90
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
30'
30'
90
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
42
0
Санчес
Алексис Санчес
90
Запасные
0
Сикейра
Гильерме Сикейра
0
Чара
Рикардо Чара
0
Ободо
Кристиан Ободо
0
Лоди
Франческо Лоди
0
Корради
Бернардо Корради
0
Куадрадо
Хуан Куадрадо