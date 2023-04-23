Лацио - Торино: 23 апреля 2023 смотреть онлайн
Лацио
Рим
-:-

Лацио - Торино: 23 апреля 2023 смотреть онлайн

Торино
Турин
Серия А, 31 тур

Серия А,

Италия
23 апр. 2023, -:- МСК
23.04.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

16.04.2022 16 апр. 2022 сб 21:45
Лацио
1 : 1
Торино
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 21:45
Лацио
1
Торино
1
23.09.2021 23 сент. 2021 чт 19:30
Торино
1 : 1
Лацио
23.09.2021 23 сент. 2021 чт 19:30
Торино
1
Лацио
1
18.05.2021 18 мая 2021 вт 21:30
Лацио
0 : 0
Торино
18.05.2021 18 мая 2021 вт 21:30
Лацио
0
Торино
0
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Торино
3 : 4
Лацио
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Торино
3
Лацио
4
30.06.2020 30 июня 2020 вт 20:30
Торино
1 : 2
Лацио
30.06.2020 30 июня 2020 вт 20:30
Торино
1
Лацио
2
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
Лацио
4 : 0
Торино
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
Лацио
4
Торино
0
26.05.2019 26 мая 2019 вс 16:00
Торино
3 : 1
Лацио
26.05.2019 26 мая 2019 вс 16:00
Торино
3
Лацио
1
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
Лацио
1 : 1
Торино
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
Лацио
1
Торино
1
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 21:45
Торино
0 : 1
Лацио
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 21:45
Торино
0
Лацио
1
11.12.2017 11 дек. 2017 пн 23:00
Лацио
1 : 3
Торино
11.12.2017 11 дек. 2017 пн 23:00
Лацио
1
Торино
3
13.03.2017 13 марта 2017 пн 22:45
Лацио
3 : 1
Торино
13.03.2017 13 марта 2017 пн 22:45
Лацио
3
Торино
1
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:00
Торино
2 : 2
Лацио
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:00
Торино
2
Лацио
2
06.03.2016 06 марта 2016 вс 14:30
Торино
1 : 1
Лацио
06.03.2016 06 марта 2016 вс 14:30
Торино
1
Лацио
1
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 20:00
Лацио
3 : 0
Торино
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 20:00
Лацио
3
Торино
0
16.03.2015 16 марта 2015 пн 21:00
Торино
0 : 2
Лацио
16.03.2015 16 марта 2015 пн 21:00
Торино
0
Лацио
2
14.01.2015 14 янв. 2015 ср 23:00
Торино
1 : 3
Лацио
14.01.2015 14 янв. 2015 ср 23:00
Торино
1
Лацио
3
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 20:00
Лацио
2 : 1
Торино
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 20:00
Лацио
2
Торино
1
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
Лацио
3 : 3
Торино
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
Лацио
3
Торино
3
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 17:00
Торино
1 : 0
Лацио
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 17:00
Торино
1
Лацио
0
17.03.2013 17 марта 2013 вс 22:45
Торино
1 : 0
Лацио
17.03.2013 17 марта 2013 вс 22:45
Торино
1
Лацио
0

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