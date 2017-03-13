Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 56
Кейта 87
Андерсон 90
3:1
Матч завершен
Торино
Турин
Лопес 72
Серия А, 28 тур

Серия А,

28 тур

Италия
13 марта 2017, 22:45 МСК
13.03.2017, 22:45 МСК
понедельник
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
8
Баста
Душан Баста
90
26
Раду
Штефан Раду
27
3
де Врей
Стефан де Врей
45
2
Худт
Уэсли Худт
90
20
Билья
Лукас Билья
77
16
Пароло
Марко Пароло
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
56'
56'
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90'
90'
90
Запасные
55
Варгич
Иван Варгич
31
Адамонис
Марюс Адамонис
15
Баштуш
Баштуш
13
Уоллес
Уоллес
18
Альберто
Луис Альберто
6
Лукаку
Джордан Лукаку
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
4
Патрик
Патрик
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
11
Крекко
Лука Крекко
14
Кейта
Бальде Кейта
87'
Торино
мин
21
Харт
Джо Харт
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
45
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
23
Баррека
Антонио Баррека
90
25
Лукич
Саша Лукич
90
15
Бенасси
Марко Бенасси
90
10
Льяич
Адем Льяич
64
9
Белотти
Андреа Белотти
90
19
Итурбе
Хуан Итурбе
74
Запасные
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
93
Айети
Арлинд Айети
4
Кастан
Леандро Кастан
14
Фальке
Яго Фальке
6
Аква
Африйе Аква
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
11
Лопес
Макси Лопес
72'
31
Бойе
Лукас Бойе