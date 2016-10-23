Матч завершен
Торино
Турин
Фальке 20
Льяич 90
2:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 71
Мургиа 84
Серия А, 9 тур

Серия А,

9 тур

Италия
23 окт. 2016, 16:00 МСК
23.10.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Торино
мин
8
Базелли
Даниэле Базелли
74
21
Харт
Джо Харт
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
4
Кастан
Леандро Кастан
90
23
Баррека
Антонио Баррека
90
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
88
15
Бенасси
Марко Бенасси
79
10
Льяич
Адем Льяич
90'
90'
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
14
Фальке
Яго Фальке
20'
20'
90
Запасные
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
24
Моретти
Эмилиано Моретти
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
5
Бово
Чезаре Бово
93
Айети
Арлинд Айети
20
Вивес
Джузеппе Вивес
22
Оби
Жоэль Оби
6
Аква
Африйе Аква
11
Лопес
Макси Лопес
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
31
Бойе
Лукас Бойе
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
8
Баста
Душан Баста
56
2
Худт
Уэсли Худт
90
13
Уоллес
Уоллес
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
4
Патрик
Патрик
90
5
Катальди
Данило Катальди
90
14
Кейта
Бальде Кейта
79
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
71'
71'
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
89
Запасные
55
Варгич
Иван Варгич
1
Стракоша
Томас Стракоша
28
Фрейтас
Винисиус Фрейтас
44
Прце
Фране Прце
18
Альберто
Луис Альберто
23
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
84'
9
Джорджевич
Филип Джорджевич