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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Лацио
Рим
Матузалем 42
1:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Паццини 40
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
18 окт. 2009, 16:00 МСК
18.10.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Крибари
Санчес Крибари
90
0
Диаките
Модибо Диаките
90
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
84
0
Маури
Стефано Маури
90
0
Баронио
Роберто Баронио
90
0
Матузалем
Матузалем
42'
42'
81
0
Брокки
Кристиан Брокки
90
0
Рокки
Томмазо Рокки
81
0
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
0
Биццарри
Альбано Биццарри
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
0
Раду
Штефан Раду
0
Элизеу
Элизеу
0
Дабо
Усман Дабо
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
Сампдория
мин
0
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
0
Циглер
Рето Циглер
90
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Росси
Марко Росси
90
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
0
Маннини
Даниеле Маннини
90
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Поли
Андреа Поли
61
0
Падалино
Марко Падалино
90
0
Паццини
Джампаоло Паццини
40'
40'
87
0
Кассано
Антонио Кассано
90
Запасные
0
Гуардальбен
Маттео Гуардальбен
0
Аккарди
Пьетро Аккарди
0
Дзаури
Лучано Дзаури
0
Франческини
Даниеле Франческини
0
Сориано
Роберто Сориано
0
Поцци
Никола Поцци
0
Беллуччи
Клаудио Беллуччи