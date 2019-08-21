Матч завершен
Химки
Химки
Дядюн 3
Дядюн 7
Дядюн 75
4:1
Матч завершен
Авангард
Курск
Земсков 15
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
21 авг. 2019, 19:00 МСК
21.08.2019, 19:00 МСК
среда
Составы
Химки
мин
-
Дядюн
Владимир Дядюн
3'
7'
75'
3', 7', 75'
90
Авангард
мин
-
Земсков
Михаил Земсков
15'
15'
90