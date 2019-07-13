Матч завершен
Химки
Химки
Кухарчук 10
Дядюн 64
Дядюн 89
3:0
Матч завершен
Авангард
Курск
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
13 июля 2019, 17:00 МСК
13.07.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Химки
мин
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
10'
10'
90
-
Дядюн
Владимир Дядюн
64'
89'
64', 89'
90