Матч завершен
Авангард
Курск
Гоцук 80
0:3
Матч завершен
Химки
Химки
Нетфуллин 76
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
27 окт. 2019, 15:00 МСК
27.10.2019, 15:00 МСК
воскресенье
Составы
Химки
мин
-
Гоцук
Кирилл Гоцук
80'
80'
90
-
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
76'
76'
90