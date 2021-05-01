Брайтон & Хов - Лидс: 01 мая 2021 смотреть онлайн

Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
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Брайтон & Хов - Лидс: 01 мая 2021 смотреть онлайн

Лидс
Лидс
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
1 мая 2021, 17:00 МСК
1.05.2021, 17:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Брайтон & Хов
мин
26
Санчес
Роберт Санчес
34
Велтман
Йоэл Велтман
5
Данк
Льюис Данк
3
Уайт
Бен Уайт
11
Троссард
Леандро Троссард
13
Гросс
Паскаль Гросс
8
Биссума
Ив Биссума
15
Модер
Якуб Модер
14
Лаллана
Адам Лаллана
18
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
9
Мопе
Нил Мопе
Запасные
23
Стил
Джейсон Стил
-
33
Берн
Дэн Берн
-
24
Проппер
Дэйви Проппер
-
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
-
17
Альсате
Стивен Альсате
-
10
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
-
19
Искьердо
Хосе Искьердо
-
22
Тау
Перси Тау
-
29
Зекири
Анди Зекири
-
Лидс
мин
-
Эйлинг
Люк Эйлинг
-
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
-
Робертс
Тайлер Робертс
-
Филлипс
Калвин Филлипс
-
Харрисон
Джек Харрисон
-
Рафинья
Рафинья

Прошлые матчи

16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
Лидс
0 : 1
Брайтон & Хов
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
Лидс
0
Брайтон & Хов
1

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