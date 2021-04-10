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#Манчестер Сити #Футбол #АПЛ #Лидс

«Манчестер Сити» проиграл второй матч в 2021 году, пропустив на 91-й минуте. Клуб ни разу не сыграл вничью

вчера, 16:52

«Манчестер Сити» проиграл «Лидсу» (1:2). Победный дубль оформил Стюарт Даллас. Второй гол он забил на 91-й минуте игры. «Лидс» играл в меньшинстве весь второй тайм.

До этого «Манчестер Сити» проигрывал «МЮ» (0:2). Эти поражения остаются единственными для клуба в 2021 году. Ничейных результатов не было.

Во всех турнирах 2021 года «Манчестер Сити» победил 24 раза. Он возглавляет таблицу АПЛ. «Манчестер Сити» провел 32 матча и набрал 74 очка.

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Торрес 76
1:2
Матч завершен
Лидс
Лидс
Даллас 42
Даллас 90
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