Бруну Фернандеш
АПЛ
Манчестер Юнайтед
Лидс
У Бруну Фернандеша 48 очков по «гол+пас» после дебюта в АПЛ в феврале-2020. Никто в Премьер-лиге не набрал больше
3 часа назад
Бруну Фернандеш перешел в «Манчестер Юнайтед» в январе-2020. С того момента:
- 1 февраля 2020 года дебютировал в АПЛ.
- С того момента в рамках турнира провел 51 матч – 45 очков по «гол+пас».
Матч с «Лидсом» в 1-м туре АПЛ-2021/22 – 52-й для Бруну Фернандеша в Премьер-лиге. В нем он оформил хет-трик и дошел до отметки в 48 очков по «гол+пас». Никто в лиге не набирал больше.
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