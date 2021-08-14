Бруну Фернандеш
АПЛ
Манчестер Юнайтед
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#Бруну Фернандеш #Манчестер Юнайтед #АПЛ #Лидс

У Бруну Фернандеша 48 очков по «гол+пас» после дебюта в АПЛ в феврале-2020. Никто в Премьер-лиге не набрал больше

3 часа назад

Бруну Фернандеш перешел в «Манчестер Юнайтед» в январе-2020. С того момента:

  • 1 февраля 2020 года дебютировал в АПЛ.
  • С того момента в рамках турнира провел 51 матч – 45 очков по «гол+пас».

Матч с «Лидсом» в 1-м туре АПЛ-2021/22 – 52-й для Бруну Фернандеша в Премьер-лиге. В нем он оформил хет-трик и дошел до отметки в 48 очков по «гол+пас». Никто в лиге не набирал больше.

Источник:
Opta
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Сначала Фернандеш поспорил из-за качества ассиста. Потом забил сам, поклонился и снял невидимую шляпу 🎩
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