У Бруну Фернандеша 48 очков по «гол+пас» после дебюта в АПЛ в феврале-2020. Никто в Премьер-лиге не набрал больше

Бруну Фернандеш перешел в «Манчестер Юнайтед» в январе-2020. С того момента:

1 февраля 2020 года дебютировал в АПЛ.

С того момента в рамках турнира провел 51 матч – 45 очков по «гол+пас».

Матч с «Лидсом» в 1-м туре АПЛ-2021/22 – 52-й для Бруну Фернандеша в Премьер-лиге. В нем он оформил хет-трик и дошел до отметки в 48 очков по «гол+пас». Никто в лиге не набирал больше.