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Роналдо
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Роналдо
Дата рождения
18 сентября 1976 г.
Достижения
2-кратный чемпион мира
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Лента
Материалы
Новости
Роналдо – владелец уже двух клубов. Одному обещал еврокубки (и тот вылетел), другой – его родная команда в долговой яме на 155 млн
#Роналдо
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Матч «МЮ» и «Реала» изменил футбол. Это он вдохновил Абрамовича на покупку «Челси», а тот – денежных шейхов
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Никто до сих пор не знает точно, почему Роналдо упал в обморок перед финалом ЧМ-1998. Эпилепсия, сердце или нервы?
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Как правильно: Фелиш или Феликс? Почему бразилец Роналдо, но Криш – Роналду? Понятный гайд по всем португальским фамилиям
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Каким был футбол 20 лет назад. Фотохроника
#Лига чемпионов
31 мая 2019, 18:00