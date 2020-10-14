Роналдо

Дата рождения
18 сентября 1976 г.
Достижения
2-кратный чемпион мира
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Футбол
Неймар вышел на второе место в рейтинге бомбардиров сборной Бразилии. Он забил три мяча Перу
#Неймар