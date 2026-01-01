Жорже Жезус

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Этот момент чуть не разрушил шансы «Барсы» на плей-офф – форвард «Бенфики» не забил в пустые ворота, 67-летний тренер рухнул на колени
#Барселона
Только один тренер Европы старше Семина. Мы собрали топ-20 самых возрастных тренеров среди лучших лиг и всех сборных
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#Юрий Семин
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«Бенфика» потратила 80 млн, забрала топ-тренера и вылетела из ЛЧ от бывшего игрока
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#Бенфика
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Проиграть два финала еврокубков, пережить атаку фанатов и стать великим в Бразилии. Жезуш пришел к мечте в 65 лет
#Фламенго
Перенесенный в другую страну финал и раскрашенная статуя Христа – о, это Кубок Либертадорес
#Кубок Либертадорес