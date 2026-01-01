Эрнесто Вальверде

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Ежегодный вынос «Барселоны» из ЛЧ – традиция. Три тренера – четыре провалища
#Барселона
До смены тренера «Барса» лидировала в Примере. После – досрочно проиграла чемпионство
#Кике Сетьен
Не верьте новости о видео, где фанаты «Барсы» танцуют от увольнения Вальверде. Это фейк
#Эрнесто Вальверде
Вальверде увольняют, потому что «Барса» потеряла романтику – там скука и трусость
#Эрнесто Вальверде
Неудобные вопросы «Барселоне». Почему Вальверде увольняют сейчас? Зачем его вообще брали? Что за истерия вокруг?
#Эрнесто Вальверде
Фаны «Барсы» заспамили твиттер Трампа сообщениями «Вальверде – иранский шпион». Негодуют после дерби
#Эрнесто Вальверде
С «Реалом» должен был играть Бускетс, но Вальверде убрал его в последний момент. Без него он редко выигрывает
#Серхио Бускетс