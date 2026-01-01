Джан Пьеро Гасперини

Лента
Материалы
Новости
Только один тренер Европы старше Семина. Мы собрали топ-20 самых возрастных тренеров среди лучших лиг и всех сборных
1
#Юрий Семин
1
«Аталанта» разваливается. Гасперини поругался с капитаном и еще одной звездой. Возможно, они даже дрались
1
#Аталанта
1
Почему Миранчук не играет за «Аталанту» в Серии А
#Алексей Миранчук
Чудо-дебют Миранчука за «Аталанту»: вышел на 10 минут в дождь – и сразу ГОЛ 💙
1
#Алексей Миранчук
1
Миранчуку будет неуютно в «Аталанте». Но его главный конкурент сейчас лечит депрессию
#Алексей Миранчук
Что «Аталанта» делает в плей-офф ЛЧ? Все просто: она к этому давно готовилась, а мы не заметили
#Аталанта
«Аталанта» забивает в Италии всем не меньше двух. В ЛЧ первого гола ждали 118 минут
#Лига чемпионов