Джан Пьеро Гасперини

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Футбол
Бывший капитан «Аталанты» Гомес обвинил тренера Гасперини в попытке нападения. И объяснил этим уход из клуба
#Джан Пьеро Гасперини
Футбол
«Аталанта» сыграла в сезоне 18 матчей. Миранчук не вышел в старте ни разу
#Алексей Миранчук
Футбол
У Гасперини был коронавирус во время матча с «Валенсией»
#Джан Пьеро Гасперини