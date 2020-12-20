Алексей Миранчук
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Джан Пьеро Гасперини
#Алексей Миранчук #Лига чемпионов #Серия А #Футбол #Аталанта #Джан Пьеро Гасперини
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«Аталанта» сыграла в сезоне 18 матчей. Миранчук не вышел в старте ни разу

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«Аталанта» в этом сезоне сыграла 18 матчей: 12 в Серии А и шесть в Лиге чемпионов.

Алексей Миранчук появлялся в заявке команды на 11 встреч (семь – в чемпионат, четыре – в ЛЧ), но ни разу не выходил в стартовом составе. Его статистика:

  • Шесть выходов на замену.
  • Пять раз он провел все 90 минут на скамейке.
  • 80 минут на поле.
  • Два забитых гола.

А вот недавний комментарий Джан Пьеро Гасперини о Миранчуке:

«Алексей Миранчук – умелый игрок. Он лучше отдает последние передачи, чем играет на острие атаки, так что нам нужно разобраться в его навыках и в том, как использовать их на благо команды».

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