Бывший капитан «Аталанты» Гомес обвинил тренера Гасперини в попытке нападения. И объяснил этим уход из клуба

Алехандро Гомес рассказал о конфликте с тренером «Аталанты» Джаном Пьеро Гасперини и последующем уходе из клуба. Главное из интервью La Nacion:

В декабре 2020 года «Аталанта» играла с «Мидтьюлланном» в Лиге чемпионов. Гомес вышел в стартовом составе на матч.

В конце первого тайма Гасперини изменил тактическую установку и попросил Гомеса сменить фланг. Но игрок отказался: «Он [Гасперини] попросил меня сыграть справа, а я очень хорошо играл слева».

Гомес признал, что нарушил установку тренера и ожидал замены в перерыве. Но Гасперини, по его словам, не только заменил его, но еще и попытался напасть на него.

Тогда Гомес обратился к президенту «Аталанты», и клуб организовал общее собрание. Игрок ожидал, что обе стороны извинятся за случившееся. Гомес признал ошибку на собрании, но извинений от Гасперини не было.

Игрок попросил президента об уходе из клуба, но тот отказал. В итоге Гомеса отстранили от состава.

Через два месяца после описанного конфликта Гомес ушел из «Аталанты» в «Севилью». Инсайдеры писали, что причиной трансфера стал конфликт с тренером, но подробностей от какой-либо из сторон до сих пор не было.

Обновление: Гасперини в комментарии для La Gazetta dello Sport рассказал свою версию. Он утверждает, что физическая агрессия была со стороны Гомеса, а причина ухода – его неуважение к владельцам клуба.

Официальной реакции «Аталанты» или Гасперини на слова Гомеса пока не было.