Джан Пьеро Гасперини
Алехандро Гомес
Аталанта
Бывший капитан «Аталанты» Гомес обвинил тренера Гасперини в попытке нападения. И объяснил этим уход из клуба
4 часа назад
Алехандро Гомес рассказал о конфликте с тренером «Аталанты» Джаном Пьеро Гасперини и последующем уходе из клуба. Главное из интервью La Nacion:
- В декабре 2020 года «Аталанта» играла с «Мидтьюлланном» в Лиге чемпионов. Гомес вышел в стартовом составе на матч.
- В конце первого тайма Гасперини изменил тактическую установку и попросил Гомеса сменить фланг. Но игрок отказался: «Он [Гасперини] попросил меня сыграть справа, а я очень хорошо играл слева».
- Гомес признал, что нарушил установку тренера и ожидал замены в перерыве. Но Гасперини, по его словам, не только заменил его, но еще и попытался напасть на него.
- Тогда Гомес обратился к президенту «Аталанты», и клуб организовал общее собрание. Игрок ожидал, что обе стороны извинятся за случившееся. Гомес признал ошибку на собрании, но извинений от Гасперини не было.
- Игрок попросил президента об уходе из клуба, но тот отказал. В итоге Гомеса отстранили от состава.
Через два месяца после описанного конфликта Гомес ушел из «Аталанты» в «Севилью». Инсайдеры писали, что причиной трансфера стал конфликт с тренером, но подробностей от какой-либо из сторон до сих пор не было.
Обновление: Гасперини в комментарии для La Gazetta dello Sport рассказал свою версию. Он утверждает, что физическая агрессия была со стороны Гомеса, а причина ухода – его неуважение к владельцам клуба.
Официальной реакции «Аталанты» или Гасперини на слова Гомеса пока не было.
- Гомесу 33 года. Он играл в «Аталанте» в течение семи лет и был ее капитаном.
- Гасперини 63 года. Он тренирует «Аталанту» с 2016 года.
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