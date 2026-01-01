Джонатан Гурейро

Дата рождения
3 апреля 1991 г.
Факт
С 2014 года танцует с Тиффани Загорски, в паре с ней - двукратный победитель Кубка России, бронзовый призёр чемпионата России.
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Фигурное катание
Туктамышева вошла в комиссию спортсменов Федерации фигурного катания. Оно обошла Загитову и Медведеву в голосовании
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ по фигурному катанию. Степанова и Букин – в пятерке лучших
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Во сколько начнется ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Где смотреть ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Степанова и Букин выиграли соревнования в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию
#фигурное катание
Фигурное катание
Пара Степанова – Букин выиграла ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию
#фигурное катание
Фигурное катание
Пара Синицина – Кацалапов победила на Гран-при России в танцах на льду ⛸️
#Виктория Синицина