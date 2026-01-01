Джонатан Гурейро

Дата рождения
3 апреля 1991 г.
Факт
С 2014 года танцует с Тиффани Загорски, в паре с ней - двукратный победитель Кубка России, бронзовый призёр чемпионата России.
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