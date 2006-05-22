Дарья Усачева

Дата рождения
22 мая 2006 г.
Инфо
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании
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Фигурное катание
ФФКР назвала травму Усачевой. У нее произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости
#Дарья Усачева
Фигурное катание
Трусова выиграла Skate America. Усачева заняла второе место ⛸
#Александра Трусова
Фигурное катание
Трусова выиграла короткую программу на Skate America. Она выступает с травмой ⛸
#Александра Трусова
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у женщин
#фигурное катание
Фигурное катание
ISU огласил заявки фигуристов на Гран-при. Щербакова выступит в Китае и Франции, Валиева – в Канаде и России
#Россия (фигурное катание)
Фигурное катание
Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Ее результат – 264 балла
#фигурное катание
Фигурное катание
Щербакова лидирует на чемпионате России по фигурному катанию. Перед турниром она перенесла коронавирус
#фигурное катание
Фигурное катание
Щербакова выиграла этап Кубка России по фигурному катанию ⛸️
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Щербакова заняла второе место в короткой программе на этапе Кубка России в Сочи. Лидер – Дарья Усачева
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Трусова – победительница этапа Кубка России по фигурному катанию
#Александра Трусова