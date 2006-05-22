Дарья Усачева

Дата рождения
22 мая 2006 г.
Инфо
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании
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#Дарья Усачева
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