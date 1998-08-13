Дина Аверина

Дата рождения
13 августа 1998 г.
Достижения
Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио, 13-кратная чемпионка мира.
Лента
Материалы
Новости
Что я хочу забыть из 2021 года и больше никогда не видеть. Авторы «Гола» грустят и злятся
#Гол
Прошел месяц с того скандала в художественной гимнастике: сестры Аверины задумывались об уходе, а Израиль снялся с чемпионата мира
#Дина Аверина
Два незолота России в художественной гимнастике – боль. Но в этом спорте всегда спорное судейство, а у наших правда сильные соперницы
#художественная гимнастика
Драма в финале многоборья: судьи думали над оценками Авериной пять минут. Все это время она стояла с сестрой и плакала
#Олимпиада-2020
Финал по многоборью в художественной гимнастике – большой скандал: много протестов, Авериных засудили, а Россия осталась без золота
#Олимпиада-2020
Лучшие гимнастки мира – русские сестры-близнецы. Не смотрят выступления друг друга и из-за особой связи просыпаются одновременно даже в разных странах
#Олимпиада-2020
20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020