Дина Аверина

Дата рождения
13 августа 1998 г.
Достижения
Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио, 13-кратная чемпионка мира.
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Художественная гимнастика
Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира и обошла рекорд Канаевой
#Дина Аверина
Художественная гимнастика
Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира. Это повторение рекорда Евгении Канаевой
#Дина Аверина
Художественная гимнастика
Дина Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Она взяла золото в упражнении с булавами
#Дина Аверина
Художественная гимнастика
Дина Аверина – 15-кратная чемпионка мира. Она выиграла золото в упражнениях с обручем и мячом
#Дина Аверина
Олимпиада 2020
FIG не нашла нарушений в судействе во время личного многоборья на Олимпиаде. На соревнованиях Ашрам победила Дину Аверину
#Олимпиада-2020
Художественная гимнастика
Белорусская ассоциация гимнастики написала о взломе аккаунта и объяснила этим оскорбление спортсменов из России
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Россия впервые с 1996 года не выиграла золото в двух видах по художественной гимнастике на Олимпиадах
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Перед Олимпиадой Дина Аверина четырежды побеждала в многоборье. Чемпионка Ашрам – один раз, когда не было России
#Дина Аверина
Олимпиада 2020
Россия впервые с 1996 года не выиграла золото в личном многоборье по художественной гимнастике
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥈🇷🇺 Дина Аверина – серебряная призерка Олимпиады-2020 по художественной гимнастике
#Олимпиада-2020