ЧМ-2021 (пляжный футбол)

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Футбол
🇷🇺 Сборная России по пляжному футболу выиграла домашний ЧМ-2021. В финале обыграна Япония
#ЧМ-2021 (пляжный футбол)
Футбол
ЧМ-2021 по пляжному футболу: где смотреть финал Россия – Япония, 29 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#ЧМ-2021 (пляжный футбол)
Футбол
ЧМ-2021 по пляжному футболу: прогноз на финал Россия – Япония, 29 августа 2021 года
#ЧМ-2021 (пляжный футбол)
Футбол
🇷🇺 Сборная России по пляжному футболу победила Швейцарию и вышла в финал чемпионата мира
#ЧМ-2021 (пляжный футбол)
Пляжный футбол
🇷🇺 Сборная России по пляжному футболу победила Испанию и в полуфинале сыграет против Швейцарии
#ЧМ-2021 (пляжный футбол)
Пляжный футбол
Россия сыграет с Испанией в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу
#ЧМ-2021 (пляжный футбол)
Пляжный футбол
Сборная России победила США на ЧМ по пляжному футболу
#ЧМ-2021 (пляжный футбол)
Политика
Швейцария сыграет на ЧМ по пляжному футболу в Москве вместо Украины, отказавшейся от участия
#пляжный футбол
Политика
Украина отказалась от участия в ЧМ по пляжному футболу в Москве. Хотя она квалифицировалась на турнир
#пляжный футбол