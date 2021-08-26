ЧМ-2021 (пляжный футбол)
🇷🇺 Сборная России по пляжному футболу победила Испанию и в полуфинале сыграет против Швейцарии
вчера, 22:00
В четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу 🇷🇺 Россия победила 🇪🇸 Испанию – 4:2.
В полуфинале она сыграет против 🇨🇭 Швейцарии. Матч пройдет 28 августа.
- Россия дважды становилась чемпионом мира (в 2011 и 2013 годах). На последнем ЧМ она заняла третье место.
- Впервые чемпионат мира проходит в Москве. Он закончится 29 августа.
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