Сборная России победила США на ЧМ по пляжному футболу

В России стартовал чемпионат мира по пляжному футболу. Соревнования проходят в Москве.

Сборная России победила в группе команду США со счетом 5:4 в дополнительное время. Также Япония выиграла 7:4 у Парагвая и возглавила группу с тремя очками (у России – два).

В четвертьфинал выходят по две лучшие команды с каждой из четырех групп.

Следующий матч России состоится 21 августа, соперник – Парагвай. Еще через два дня наши сыграют с японцами в последнем туре группового этапа.