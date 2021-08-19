ЧМ-2021 (пляжный футбол)
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#ЧМ-2021 (пляжный футбол)

Сборная России победила США на ЧМ по пляжному футболу

вчера, 23:24

В России стартовал чемпионат мира по пляжному футболу. Соревнования проходят в Москве.

Сборная России победила в группе команду США со счетом 5:4 в дополнительное время. Также Япония выиграла 7:4 у Парагвая и возглавила группу с тремя очками (у России – два).

В четвертьфинал выходят по две лучшие команды с каждой из четырех групп.

Следующий матч России состоится 21 августа, соперник – Парагвай. Еще через два дня наши сыграют с японцами в последнем туре группового этапа.

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