ЧМ-2021 (пляжный футбол)
Россия сыграет с Испанией в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу
4 часа назад
В последнем матче группового этапа Россия разгромила Японию со счетом 7:1. Она заняла первое место в группе и вышла в четвертьфинал на Испанию.
- Для России это третья победа на турнире. До этого она обыграла США в дополнительное время и Парагвай по пенальти.
- Япония заняла второе место и вышла в плей-офф на Таити.
Групповой этап завершится 24 августа, четвертьфиналы стартуют 26 августа, полуфиналы – 28 августа. Финал и матч за третье место – 29 августа.
В ЧМ участвуют 16 команд, разбитые на четыре группы. По две лучшие из каждой группы выходят в плей-офф.
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