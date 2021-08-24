Россия сыграет с Испанией в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу

В последнем матче группового этапа Россия разгромила Японию со счетом 7:1. Она заняла первое место в группе и вышла в четвертьфинал на Испанию.

Для России это третья победа на турнире. До этого она обыграла США в дополнительное время и Парагвай по пенальти.

Япония заняла второе место и вышла в плей-офф на Таити.

Групповой этап завершится 24 августа, четвертьфиналы стартуют 26 августа, полуфиналы – 28 августа. Финал и матч за третье место – 29 августа.

В ЧМ участвуют 16 команд, разбитые на четыре группы. По две лучшие из каждой группы выходят в плей-офф.