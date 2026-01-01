Расселл Уэстбрук

Лента
Материалы
Новости
Леброн заработал за карьеру больше миллиарда, Карри опережает всех по зарплате. Главное из рейтинга Forbes
#НБА
Трансфер года в НБА – обмен двух звездных заноз в заднице. И как мы до такого докатились?
2
#Расселл Уэстбрук
2
Лиллард взрывает НБА: ругается и мирится, набирает по 50-60 и забивает от соперника
1
#Дэмиан Лиллард
1
Клубы и главные люди НБА − через режиссеров, которым подойдут их истории. Леброн − Скорсезе, «Хьюстон» − Нолан, Кавай − Финчер
#кино
Уэстбрук – бэдбой и чертов пижон: задирает соперников, жалуется на фанатов, сильно злится на партнеров
#Расселл Уэстбрук
Почему баскетболисты играют под номером 0? Это вообще нормально? Тут есть какая-то особенность?
#баскетбол
Уэстбрук думал, что кольцо висит криво. Запросил проверку – потом «Хьюстон» отыгрался и победил
#Расселл Уэстбрук
Математик, который создал одну из лучших команд мира, перепридумал статистику и утащил звезд в Техас
#Дэрил Мори
Уэстбрук выпустил коллекцию одежды − под стиль Южной Калифорнии
#Расселл Уэстбрук