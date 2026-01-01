Бейсбол: Новости

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Бейсбол
Главная лига бейсбола объявила локаут. Это первая за 26 лет приостановка МЛБ
#МЛБ
Бейсбол
«Атланта» впервые за 26 лет выиграла МЛБ. Лига назвала это чемпионство «математически невероятным»
#Атланта
Бейсбол
Бейсболист в Корее выиграл дело о допинге. Он сослался на историю бойца, доказавшего попадание допинга через лосьон
#Допинг
Хоккей
Три американских лиги перенесли матчи в Миннесоте. Там проходят протесты из-за убийства афроамериканца полицейским
#США
Бейсбол
Президент бейсбольного клуба в США ушел в отставку из-за высказываний об игроках. Лига посчитала их оскорбительными
#МЛБ
Разное
Forbes составил рейтинг самых дорогих спортивных брендов
#Реал
Бейсбол
Шесть иностранцев получили право играть за бейсбольную сборную России. Пятеро из них – кубинцы
#бейсбол
Коронавирус
НБА, НХЛ, МЛС и МЛБ запретили журналистам доступ в раздевалки из-за коронавируса
#коронавирус
Футбол
КАМАЗ снял мини-фильм в стиле 90-х. Так клуб ПФЛ показал новую форму
#КАМАЗ