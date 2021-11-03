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#Атланта #МЛБ

«Атланта» впервые за 26 лет выиграла МЛБ. Лига назвала это чемпионство «математически невероятным»

03 ноября, 16:08

твиттер «Атланты»

«Атланта» обыграла «Хьюстон» в Мировой серии – решающей серии Главной лиги бейсбола (МЛБ). Она победила в матче со счетом 7:0 и выиграла серию со счетом 4:2.

  • Для «Атланты» это первое чемпионство с 1995 года. С того раза она дважды попадала в Мировую серию, но проигрывала ее – в 1996 и 1999 году.
  • В колонке на сайте MLB чемпионство «Атланты» названо «математически невероятным». Клуб закончил регулярный чемпионат с 88 победами – наименьшим числом среди всех команд, попавших в плей-офф.
  • По ходу сезона «Атланта» потеряла нескольких игроков: Майк Сорока пропустил сезон из-за травмы ахилла, Марселл Озуна отстранен лигой в мае после обвинений в нападении на жену, а Рональд Акун в июле порвал крестообразную связку. Из-за этого клубу пришлось перестраиваться по ходу сезона.
  • The New York Times пишет, что «Атланта» не считалась претендентом на титул. От нее не ожидали и выхода в Мировую серию, «а тем более победы».
  • На пути к титулу «Атланта» обыграла действующего чемпиона «Лос-Анджелес» со счетом 4:2.
Источник:
сайт МЛБ
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