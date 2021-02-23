Президент бейсбольного клуба в США ушел в отставку из-за высказываний об игроках. Лига посчитала их оскорбительными

Президент «Сиэттл Маринерс» Кевин Мэзер подал в отставку после критики игроков клуба. Его высказывания прозвучали на онлайн-встрече, запись которой загрузили в сеть. Во время выступления Мэзер:

Раскритиковал уровень владения английским некоторыми игроками. Он пожаловался, что для одного из них клубу приходилось нанимать переводчика за 75 тысяч долларов в год.

Посчитал, что ветерану команды переплачивают.

Затронул тему манипуляций «Сиэттла» с игроками. The Atlantic пишет, этим занимаются «практически все» команды МЛБ, но никто не говорит об этом.

Такие комментарии прозвучали на встрече членов ротари клуба в Сиэттле, куда входит и Мэзер. Это неправительственная некоммерческая организация, которая занимается образовательными и гуманитарными программами.

Через две недели после выступления запись загрузили в сеть. Начался скандал, на который отреагировала и лига. МЛБ выпустила заявление, где назвала комментарии Мэзера «оскорбительными и неуважительными» для игроков. Бейсболист Хулио Родригес, английский которого также критиковал Мэзер, запостил мем: «Я принял это на свой счет».