МЛБ
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#МЛБ

Главная лига бейсбола объявила локаут. Это первая за 26 лет приостановка МЛБ

вчера, 19:33

Главная лига бейсбола (МЛБ) и профсоюз спортсменов не договорились о новом соглашении. Из-за этого МЛБ объявила о первой приостановке с 1995 года.

  • Последнее соглашение лиги и профсоюза игроков заключили в 2016 году, и 2 декабря оно официально истекло. Это соглашение регулировало все, что касается лиги, в том числе даты сезона. 
  • Без нового соглашения фактически невозможно проведение нового чемпионата. Существует вероятность, что к старту нового сезона весной стороны так и не договорятся. Но ESPN сомневается, что договор не переподпишут.
  • Среди основных тем разногласий – снижение доли доходов игроков и манипулирование «временем обслуживания» (временем нахождения игрока в главном составе).
  • По правилам лиги игрок становится свободным агентом только после шести полных сезонов в МЛБ. Чтобы искусственно продлить его пребывание в команде, клуб может отзаявить его незадолго до окончания сезона. И тогда лига не зачтет игроку целый сезон.

Последний локаут в МЛБ произошел в 1990 году и продлился 32 дня. А последняя приостановка лиги была в 1994-1995 годах. Это был не локаут (который объявляет лига и владельцы клубов), а забастовка спортсменов. Она началась в августе и продолжалась 232 дня – до апреля.

Это самая долгая приостановка в истории лиги и первый случай с 1904 года, когда Мировая серия (решающая серия игр) не проводилась.

Локаут случается не только в американском бейсболе, но также в хоккее, футболе и других профессиональных лигах.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
МЛБ
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