КАМАЗ снял мини-фильм в стиле 90-х. Так клуб ПФЛ показал новую форму

КАМАЗ одновременно показал сразу три комплекта формы, но сделал это через четырехминутный фильм. Там описывается сделка о покупке новой формы: есть автоматы, банды и атмосферные разговоры из 90-х. Одним из партнеров клуба КАМАЗ стала социальная сеть «ВКонтакте», поэтому видео изначально опубликовали именно там. Здесь ловите самые важные кадры.