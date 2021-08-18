Допинг
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#Допинг

Бейсболист в Корее выиграл дело о допинге. Он сослался на историю бойца, доказавшего попадание допинга через лосьон

13 минут назад

Игрок южнокорейской бейсбольной команды «Дусан Беарс» оправдан по делу о допинге, пишет Younhap со ссылкой на клуб. Ему вменяли употребление меклофеноксата, запрещенного ВАДА.

  • Меклофеноксат используется для стимуляции когнитивных функций и обмена веществ в нервной ткани. Но вещество встречается не только в виде лекарства, но и в составе шампуней, лосьонов и еды.

Имя бейсболиста не раскрывается. Известно, что вещество обнаружили в его анализе мочи. После положительного теста он отверг обвинения.

В апелляции игрок сослался на дело бойца UFC Роба Фонта, которого в США оправдали по делу об употреблении того же меклофеноксата. Фонт доказал, что пользовался средствами по уходу за кожей и волосами, где содержалось это вещество.

Южнокорейский игрок предоставил список продуктов и добавок, которые он употреблял. И Корейское антидопинговое агентство заключило, что он не принимал допинг.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Younhap
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