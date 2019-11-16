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Алекс Крал
№33
Полузащитник
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Команда
Спартак
Гражданство
Чехия
Дата рождения
19 мая 1998 (22) года
Рост
185
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Кто вышел на Евро-2020. В одной картинке
#Евро-2020 (квалификация)
16 ноября 2019, 18:53
Не удивляйтесь поражению «Спартака». В матчах с «Уралом» это обычный случай
#Спартак
14 сентября 2019, 19:04
Продажа Крала в «Спартак» – почти рекорд. Только за Росицки платили больше
#Алекс Крал
01 сентября 2019, 13:55