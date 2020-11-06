Алекс Крал
№21
Полузащитник
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Команда
Спартак
Возраст
23
Рост
186
Вес
76
Стал бы гонщиком, если бы не футбол: «В детстве была мечта – гонять в Формуле-1. Я топил за Михаэля Шумахера и «Феррари». Часто сидели с отцом и смотрели гонки. Я даже гонял на картинге в Брно – провел пару официальных гонок среди детей».
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
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Продажа Крала в «Спартак» – почти рекорд. Только за Росицки платили больше
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01 сентября 2019, 13:55