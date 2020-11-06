Алекс Крал №21 Полузащитник Подписаться

Команда Спартак

Возраст 23

Рост 186

Вес 76

Стал бы гонщиком, если бы не футбол: «В детстве была мечта – гонять в Формуле-1. Я топил за Михаэля Шумахера и «Феррари». Часто сидели с отцом и смотрели гонки. Я даже гонял на картинге в Брно – провел пару официальных гонок среди детей».