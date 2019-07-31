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Матч-центр
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Виллиан (Виллиан Боргес да Силва)
№22
Полузащитник
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Команда
Челси
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
9 авг. 1988 (31) год
Рост
174
Вес
72
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Шюррле много страдал из-за травм, недоверия тренеров. Возможно, он реанимирует карьеру в «Спартаке»
#Андре Шюррле
31 июля 2019, 21:05
Звезд АПЛ спасают большие дворы. У них там целые спортзалы и поля
#АПЛ
29 апреля, 19:52
Злитесь на «Зенит» и Сутормина? В Европе было 7 похожих случаев
#трансферы
08 июля 2019, 21:35