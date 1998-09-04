Google

Инфо
Американская транснациональная корпорация в составе холдинга Alphabet
Дата основания
4 сентября 1998 г.
Лента
Материалы
Google потратит миллиард $ на интернет и прокладку кабеля в Африке – сейчас в странах там сеть есть у 32% жителей
#Google
12 особых функций карт гугла и яндекса, которые вы могли не знать
#Google
Как сын эмигрантов из СССР придумал Google: Сергей Брин кидался галькой в милицию, на год раньше закончил школу, обрушил интернет в Стэмфорде
#Сергей Брин
Google отстранил сотрудника, который заметил у искусственного интеллекта признаки чувств и рассказал всем
#Google
Почему гугл называется гугл – все из-за одной опечатки
#Google
Google выпустил дудл в честь Дня Земли, посвятив его изменению климата: таяние ледников, обесцвечивание рифов и вымирание лесов
#география
Заблокируют ли гугл в России в 2022 году
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#Google
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