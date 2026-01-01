Кубок мира по лыжным гонкам

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Лыжные гонки
За месяц до Олимпиады у лыжников не будет стартов: отменен этап КМ в Планице
#Кубок мира по лыжным гонкам
Лыжные гонки
Этап лыжного Кубка мира отменен из-за ковида. По расписанию до Олимпиады остаются лишь по две гонки у мужчин и женщин
#Кубок мира по лыжным гонкам
Лыжные гонки
Женская сборная России выиграла лыжную эстафету на этапе Кубка мира в Норвегии 🥇
#Лыжные гонки
Лыжные гонки
Вторая команда России заняла второе место в мужской лыжной эстафете на Кубке мира 🥈
#Лыжные гонки
Лыжные гонки
Червоткин и Большунов стали призерами в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по лыжам
#Лыжные гонки